Modne paznokcie 2022. Very Peri to najmodniejszy kolor roku 2022 ogłoszony przez Pantone [zdjęcia]

Modne paznokcie 2022. Pantone ogłosił kolor roku 2022. To Very Peri - odważny, najcieplejszy z odcieni niebieskiego, który wpada we fiolet. Very Peri to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2022. Very Peri, czyli kolor roku 2022 Pantone, jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany.Kolor Very Peri pasuje zarówno do długiej płytki, jak i do krótkich paznokci. Paznokcie Very Peri wyglądają intrygująco, prezentują się rewelacyjnie, są odważne, pełne energii i radości, wręcz hipnotyzujące!Jak wyglądają paznokcie w kolorze Very Peri, czyli kolorze roku 2022 wybranym przez Pantone? Ten trend podbija serca kobiet. Szukasz pomysłu na modne paznokcie? W naszej galerii znajdziesz inspirację na najmodniejsze panzokcie w kolorze Very Peri - to hit 2022. Przedstawiamy najmodniejsze inspiracje, kolory i wzory paznokci na 2022 wprost z Instagrama. Sprawdź na kolejnych zdjęciach, jak prezentuje się Very Peri na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. >>>>>

pixabay.com