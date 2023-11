Modne stylizacje na imprezę i andrzejki. Welur, cekiny, koronki i imitacja skóry - zobacz najmodniejsze ubrania na jesień/zimę 2023

Strój powinien być dostosowany do rodzaju imprezy. Odważne stylizacje możemy założyć do klubu czy na spotkanie z bliskimi przyjaciółmi. Na firmową imprezę czy okrągłe urodziny babci lepsze będą ubrania eleganckie, ale stonowane. Warto połączyć styl z komfortem.

- Impreza to przede wszystkim zabawa, ruch, taniec, dlatego tak ważne jest, by nasz strój, oprócz tego, że będzie modny i adekwatny do okazji, pozwolił nam swobodnie się poruszać i świetnie bawić. Pamiętajmy, że najlepsza stylizacja to taka, która nie tylko podkreśla nasz indywidualny styl, ale również gwarantuje komfort przez całą noc - zaznacza Mohito.