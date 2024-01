Modny salon - takie są trendy na 2024 rok. Projekty i aranżacje od Szelągowskiej i innych projektantów

Salon w mieszkaniu - trendy na 2024 rok

Świetnie sprawdza się też biel, czerń i szary. Całkowicie białe salony już wychodzą z mody. Raczej postaw na elementy w szarym lub czarnym kolorze, które przełamią biel. Możesz też dodać jeden czy dwa mocne akcenty kolorystyczne, by ożywić pokój dzienny i nadać mu charakteru. To może być fotel w stylu skandynawskim w krwistoczerwonym kolorze, błękitny dywan lub duży żółty obraz na ścianę.

W trendach na ten sezon dominują kolory delikatne, pastelowe, ale ciepłe. Postaw na pomarańczowy, czerwony, żółty czy butelkową zieleń. Trzymaj się raczej jednej tonacji, do tego możesz dodać dodatki i akcesoria dekoracyjne w kontrastowych barwach.

Najmodniejsze salony 2024 - dodatki

Dodatki i dekoracje to również bardzo ważny, obok mebli, element wystroju wnętrza. Lampy, zasłony, dywany, dywaniki, poduszki, wazony i różne bibeloty dobierz albo w również w stonowanych kolorach, by utrzymać spokojny charakter wnętrza, albo w odmiennym, wyrazistym kolorze, by nadać wnętrzu "pazur".