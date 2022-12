Monika Pyrek pomaga sportowcom w życiu po karierze. Za nami pierwsza konferencja „Siła sportu – uporządkuj, zaplanuj, zadbaj o swoją przyszł

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z różnych grup i środowisk – nie tylko sportowcy, ale także trenerzy, rodzice i nauczyciele wychowania fizycznego, czy choćby przedstawiciele polskich związków sportowych. – Na tym właśnie nam zależy, by ten projekt nie trafiał wyłącznie do sportowców, ale właśnie także do rodziców młodych sportowców, trenerów, czy pracowników organizacji sportowych. Jestem przekonana, że od zaproszonych przez nas specjalistów można czerpać wiedzę, doświadczenie i motywację – dodaje słynna polska lekkoatletka.

Pyrek zaprosiła do udziału w dwóch konferencjach – druga odbędzie się 14 grudnia w Poznaniu – szerokie grono ekspertów, którzy brali udział w poszczególnych panelach – o życiu po sporcie i problematyce kariery dwutorowej mówili Aida Bella, Daria Abramowicz, Luiza Złotkowska, Karina Sudomir i Adam Rudawski, o możliwości funkcjonowania w sporcie w ramach sportowych fundacji Monika Pyrek, Magda Szozda i Dariusz Buza, a z kolei trzeci panel, poświęcony pracy sportowców w roli komentatorów i ekspertów w mediach, prowadzili Joanna Kostecka, Bartosz Ignacik i Krzysztof Cegielski.