Monika Pyrek Tour podbił Szczecin. Mistrzyni skoku o tyczce szuka swoich następców

Fundacja Moniki Pyrek już po raz trzeci zaprosiła na cykl zawodów, ale tym razem chce mocniej postawić na upowszechnianie tej pięknej dyscypliny sportu, jaką jest skok o tyczce. Monika Pyrek Tour jest także częścią cyklu ogólnopolskich warsztatów, zawodów i pikników lekkoatletycznych. Już pierwsze spotkanie pokazało, jak wiele frajdy można czerpać z tak zorganizowanego czasu dla dzieci i młodzieży. – To były moje pierwsze zawody w skoku o tyczce. Bardzo mi się podobało, to super uczucie jak się skacze! – mówi Hanna, najmłodsza uczestniczka zawodów.

Po raz pierwszy cykl Monika Pyrek Tour znalazł się w oficjalnym kalendarzu World Athletics. Pierwsze zawody, połączone z wyjątkową strefą aktywności, odbyły się na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinie. Warto podkreślić, że uczestnicy zawodów z cyklu Monika Pyrek Tour zdobywają medale mistrzostw Polski w wielu kategoriach wiekowych. Przed rokiem medale mistrzostw Polski zdobyło aż siedemnastu uczestników Monika Pyrek Tour – Laura Tyszko, Julia Torlińska, Gabriela Melzacka, Piotr Wołoszyn i Konrad Złoch (wszyscy MP do lat 16), Natalia Lewandowska, Anastasiia Kostyrko, Michał Gawenda, Paweł Pośpiech i Wiktor Smura (do lat 18), Valentyna Iakovenko, Zofia Gaborska (do lat 20), Dominika Brykała (do lat 23) oraz Agnieszka Kaszuba, Maja Chamot, Emilia Kusy i Karol Pawlik (MP seniorów).

Z pierwszych zawodów z cyklu zadowolony był także Bartosz Marciniewicz, który zwyciężył w kategorii Open: – Skakało się dobrze. Cieszy mnie moja forma, kolejny start na 5,20. Mam nadzieję, że w Łodzi będzie 10 centymetrów wyżej i uzyskam kwalifikacje na mistrzostwa Europy – podsumował.