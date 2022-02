Mroczna historia ojca Pszczółki Mai - lepiej nie mówić tego dzieciom

Bonsels urodził się w 1880 roku. Dzieciństwo miał pogodne, ponieważ ojciec był wziętym stomatologiem, Waldemar wraz z czwórką swojego rodzeństwa nie musieli zamartwiać się o byt i edukację. W młodości Waldemar przeżył jednak osobisty dramat - jego młodszy brat został zastrzelony w szkole przez rówieśnika. Po tym wydarzeniu szesnastolatek postanowił porzucić szkołę. Odbył praktykę handlową w Bielefeld, pracował jako urzędnik, a później wyruszył do Indii Holenderskich, gdzie na misji handlowej spędził rok. Wkrótce po powrocie wraz przyjaciółmi założył w Monachium wydawnictwo EW Bonsels und Co. Wydał w nim m.in. książkę poddającą ostrej krytyce handel kolonialny.

Dom Pszczółki

Podczas I wojny światowej pisarz został korespondentem wojennym w Galicji, a później w krajach bałtyckich. W lipcu 1918 został członkiem oddziału zagranicznego OHL. Po wojnie kolejne małżeństwo Bonselsa rozpadło się, a ten kupił domu w Ambach, w którym mieszkał w nim aż do śmierci z nowa wybranką serca - tancerką Edith von Schrenck, która urodziła mu kolejne dziecko . W 1925 r. Bonsels wraz ze swoim przyjacielem filmowcem wyruszył na wyprawę do brazylijskich tropików. Wielką przygodę przerwała jednak śmierć kompana.

Trucizna w ustach

Bonsels miał w Niemczech status literackiej gwiazdy. Był płodnym pisarzem i wykładowcą chętnie zapraszanym przez europejskie uczelnie. Nie krył jednak nigdy swojego antysemityzmu i może to zbliżyło go do raczkującego ruchu nazistowskiego. NIc dziwnego, że w hitlerowskich Niemczech nie miał zakazu pisania, a jego książki nie trafiły na stosy. Głosił pogląd, że Żydzi „rozsiewają truciznę" i powinni być traktowani jako „śmiertelny wróg” zwłaszcza w obrębie sztuki i kultury. Również w czasie wojny w swojej twórczości otwarcie akcentował wątki antysemickie.