MŚ w Budapeszcie: polska sztafeta 4 x 400 metrów kobiet na szóstym miejscu

– Szybkość to mój atut. Będę chciała z niego korzystać. Nie ukrywam jednak, że chcę więcej biegać 400 metrów. Tak naprawdę na tej imprezie przebiegłam ten dystans więcej razy niż przez całe życie. Każdy taki bieg mnie czegoś uczy i to jest świetne doświadczenie – podkreśliła.

Mocną czwarta zmianę dała Polsce Natalia Kaczmarek, dla której był to już piąty bieg na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym w Budapeszcie. Na ostatniej prostej była przygotowana do odparcie ataku Włoszki.

Do szybkiego biegania po kontuzjach wraca Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka. Mająca już na koncie medale mistrzostw świata wykorzystała dziś w Budapeszcie doświadczenie biegania sztafety.

Polska wicemistrzyni świata przystąpiła do finału sztafety zmęczona. Dla nie był to już piąty bieg w stolicy Węgier.

– Już przed biegiem czułam się zmęczona. Chciałam dać ostatni raz z siebie wszystko. Mamy za sobą jako sztafeta dwa naprawdę dobre biegi. To jest prognostyk na przyszły sezon – skonkludowała Kaczmarek.

Dawid Wegner konkurs oszczepu rozpoczął od próby na 78.19. Kolejny rzut był słabszy i dopiero w trzecim podopieczny Leszka Walczaka machnął ponad 80 metrów – 80.75. To przez chwilę dawało miejsce w czołowej „ósemce”, ale ostatecznie nasz zawodnik musiał uznać wyższość rywali i po próbie Litwina Matusevičiusa spadł na dziewiątą pozycję.

– W tych dwóch pierwszych rzutach puszczałem oszczep zbytnio w górę. Dopiero w trzeciej próbie rzuciłem bardziej płasko i to przełożyło się na 80 metrów. Myślę, że gdybym wszedł do wąskiego finału to bym się jeszcze rozkręcił – zaznaczył członek reprezentacji Polski, której generalnym sponsorem jest Grupa Orlen.