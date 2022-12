Multisportowy Turniej Miast za nami. Atrakcyjne zawody dla młodych miłośników sportu

Jako pierwsi przystąpili do rywalizacji młodzi miłośnicy aktywności fizycznej w Kielcach, gdzie turniej miast miał swoją premierę. Później kolejne odsłony akcji zawitały do opolskich Głuchołazów, podkarpackiego Lubaczowa i mazowieckiego Brzozowa Starego.

– III Multisportowy Turniej Miast o Puchar Niepodległości to dla naszych uczestników niezwykła przygoda. Podobnie, jak w poprzednich latach gwarantowaliśmy świetną zabawę, a także pamiątkowy medal i gadżety dla wszystkich biorących w nim udział – mówi Rafał Wosik, prezes Fundacji Orły Sportu, która jest organizatorem turnieju.

Wydarzenia uatrakcyjniali znani sportowcy i gwiazdy. W Głuchołazach i Brzozowie Starym pojawili się znani freestylerzy piłkarscy – Dawid Krzyżowski oraz Dawid Jarzębowski. Z kolei w Kielcach dzieci mogły spotkać się z medalistką uniwersjady w biegu przez płotki Emilią Ankiewicz, a w Lubaczowie z mistrzyniami we wspinaczce Aleksandrą i Natalią Kałuckimi.