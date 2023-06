Muzyczne gwiazdy w powiecie chełmińskim: Wyszkoni, Wiśniewski, Przybysz. Co jeszcze w weekend (23-25.06.)?

Ania Wyszkoni i Michał Wiśniewski w Unisławiu

Oficjalne otwarcie Dni Unisławia nastąpi w piątek o godz. 15 w parku. Przygotowano moc różnych atrakcji, m.in.: prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży z gminy Unisław, gry i zabawy rodzinne, konkurs wiedzy o Gminie Unisław i Powiecie Chełmińskim dla dorosłych, warsztaty bębniarskie i strefę robotyki, koncert orkiestry dętej i występy wokalne, uroczystą galę wręczenia tytuły „Sportowiec Roku Gminy Unisław 2022”, strefę food trucków, lunapark, przejażdżki konne, stosika wystawców, zakątek animacji GOK-u, Przystanek Biblioteki, animacje dla dzieci i zabawy dla publiczności oraz pokazy. W sobotę, organizatorzy zapraszają do kibicowania uczestnikom imprezy biegowej zaliczanej do cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mowa o XVIII Półmaratonie i Dziesiątce Unisławskiej - biegu oraz marszu nordic walking . Start zawodów o godz. 10. Piątkowy i sobotni program zwieńczy zabawa pod chmurką w parku , którą poprowadzi dj do godz. 2.

Michał Wiśniewski zaprasza - posłuchajcie:

Impreza jak zwykle odbędzie się w szczytnym celu i tym razem Wrak Race Trzebiełuch pojedzie dla Renaty, która jest po przeszczepie serca. Organizatorzy - Wrak Race Paparzyn - zapraszają od godz. 10 wszystkich miłośników tego cyklu imprez na kolejną edycję Wrak Race Trzebiełuch. Jak zapowiadają, tym razem zawodnicy kolejny raz połączą siły i pojadą w szczytnym celu - dla Renaty. Renata - jest po przeszczepie serca, po którym pojawiły się komplikacje. Z tego powodu czeka ją kosztowna i długa rehabilitacja oraz leczenie. Warto zatem zasilić datkami do puszek to charytatywne wydarzenie. Na miłośników dużej prędkości i efektownych kraks samochodowych, oprócz spektakularnych wyścigów i sportowej rywalizacji, czekać będzie świetna zabawa. Nie zabraknie muzyki i atrakcji dla najmłodszych. Impreza z pewnością dostarczy - zarówno zawodnikom, jak i kibicom - dużo pozytywnej adrenaliny. Dla kibiców wstęp jest wolny. Wpisowe dla uczestników kosztuje: 120 złotych (młodzik), 150 złotych (kobiety) oraz 200 złotych (mężczyźni). Pytania i zapisy - pod nr tel. 668 898 284 lub 723 747 583.

Już w niedzielę w ramach Wibracje Letniego Przesilenia 24-25 czerwca, będzie możliwość skorzystania z niecodziennej atrakcji, dla osób w każdym wieku - przejazdy kolejką turystyczną. To świetna okazja, aby obejrzeć część Chełmna z innej perspektywy. Ciuchcia będzie kursować od godz. 14 do 20. Start przy Bramie Grudziądzkiej. Wydarzenie pod patronatem "Gazety Pomorskiej" i portalu "Nasze Miasto Chełmno".

24 czerwca br. po raz osiemnasty zostanie zorganizowany Półmaraton Unisławski i Dziesiątka Unisławska i - dodatkowo - marsz Nordic Walking na dystansie 10 km. Trasy biegów prowadzą drogami asfaltowymi przez Chełmiński Park Krajobrazowy. Trasa Półmaratonu Unisławskiego (21,0975 km) prowadzi po terenie gminy Unisław i Kijewo Królewskie poprzez: Unisław (start), Stablewice, Bągart, Szymborno, Płutowo, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Unisław (meta). Trasa Dziesiątki Unisławskiej (10 km) biegnie przez: Unisław (start), Stablewice, Gołoty, Unisław (meta). XVIII Półmaraton Unisławski i Dziesiątka Unisławska zostały zaliczone do cyklu Grand Prix w Biegach Długodystansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W biegu na dystansie 10 km dopuszcza się udział osób w wieku 16-18 lat, po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w biegu. Imienne zgłoszenia do biegów będzie można dokonywać jeszcze w dniu biegu, w Biurze Zawodów przy ulicy Spokojnej 16 w Unisławiu w godz. 7-9:30 (do ustalonego limitu: „Dziesiątka Unisławska” - 250 osób, w „Półmaraton Unisławski” - 250 osób. Start honorowy biegów nastąpi o godz. 10 (ul. Spokojna), a start ostry półmaratonu nastąpi o godz. 10:10 (ul. Lipowa), a start ostry dziesiątki o godz. 10:20 (ul. Parkowa). Każdy uczestnik zawodów, który zarejestruje się na wydarzenie w platformie Decathlon Go, otrzyma kupon na zakupy do sklepów Decathlon wartości 20 zł. Najlepsi zawodnicy uczestniczący w biegach zarówno w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych otrzymają nagrody w postaci kart podarunkowych do sieci sklepów DECATHLON. Dodatkowo spośród wszystkich zawodników uczestniczących w biegach zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, w tym nagroda główna – rower UNIBIKE. W godz. 10 - 13 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Należy zachować szczególną ostrożność i wykonywać polecenia służb porządkowych.