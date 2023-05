Na 100-lecie jednostki strażacy z OSP Wiele dostali wymarzony wóz i nowy sztandar [zdjęcia]

Nowy wóz dla OSP Wiele już w remizie

I strażacy z Wiela doczekali się nowego pojazdu, który zastąpił w remizie bardzo wysłużonego już Stara 200. Nowy nabytek to średni samochód pożarniczy marki Volvo, który kosztował ponad 908 tys. zł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało na ten cel 400 tys. zł, resztę funduszy dołożyła gmina Mrocza.

Podczas jubileuszowej gali w Wielu, na którą zjechali goście z całego regionu, pojazd oficjalnie przekazany został druhom. By dobrze służył podczas akcji wóz poświęcił ks. Tomasz Kapczyński, proboszcz z Orla, który jest kapelanem strażaków z gminy Mrocza. To on, wraz z ks. Piotrem Orzechowskim, proboszczem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Zabartowie odprawił przy remizie uroczystą mszę św. On też poświęcił nowy sztandar jednostki, który na setne urodziny OSP otrzymali druhowie. Sztandar odznaczono Złotym Znakiem Związku.