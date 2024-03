Na co przeznaczyć 1,5 proc. podatku? Golf, sokoły, króliki i ułani - oto zaskakujące organizacje z kujawsko-pomorskiego

W 2024 roku po raz kolejny można przekazać nie 1, a 1,5 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego. Zdecydowaną większość tej kwoty przeznaczamy zwykle na rozmaite organizacje związane ze zdrowiem. Wśród organizacji uprawnionych do 1,5-procentowego wsparcia są jednak organizacje pasjonatów, a czasem fantastów.

W Bydgoszczy o wsparcie publiczne stara się między innymi Koło Przyjaciół 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera. Była to formacja zaprawiona w boju, pełna barwnych postaci, ze swoistym folklorem ("Eleganccy, wszędzie znani, To bydgoscy są ułani / Zawsze łasy na niewiasty / To ułanów pułk szesnasty"). Co ciekawe, Koło działa od 1958 roku.

Rycerze i więźniowie

O 1,5 proc. zabiegają też bydgoszczanie z Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy. To katolickie stowarzyszenie zajmuje się działalnością charytatywną, wspiera również renowację zabytków. Ciekawą historie ma bydgoskie Bractwo Więzienne Samarytania nawiązujące do amerykańskiej Prison Fellowship (Wspólnoty Więziennej). Jej założycielem był Charles Colson, doradca prezydenta Nixona, który w 1974 został skazany za udział w aferze Watergate Pobyt w więzieniu całkowicie zmienił jego spojrzenie na życie. Po wyjściu na wolność, już jako nawrócony chrześcijanin, założył wspólnotę niosącą duchową i prawną pomoc więźniom, walcząc o godne warunki odbywania kary przez skazanych. Członkami Samarytanii są osoby o różnych doświadczeniach zawodowych: psycholog, filolog, inżynier, nauczyciel, prawnik, księgowa, kurator zawodowy a nawet emerytowany dyrektor zakładu karnego.

Papież, czyli szkoły i skarbowość

Dwie z bydgoskich organizacji pożytku publicznego odwołują się do pamięci Jana Pawła II. Pierwszą jest Społeczny Komitet Budowy Szkoły - Pomnika Jana Pawła II. Choć Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy istnieje już od wielu lat (tworzą go Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha oraz I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego) to pieniądze zbierane są na dokończenie inwestycji.

Do nauk polskiego papieża odwołuje się również Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II. Fundacja wspiera osoby ciężko, nieuleczalnie chore i ich rodziny, a także pokrzywdzone przez los. Jest to organizacja fundraisingowa, która wzoruje się na organizacjach działających w USA. Właściciele fundacji zapewniają, że korzystali do tej pory z żadnych dotacji państwowych, samorządowych czy unijnych, a mimo to udzielili już swoim podopiecznym pomocy wartej 7 milionów zł, zajmując 97 (na ponad 8 tys.) miejsce w rankingu zaufania.

Dla ludzi na rozstaju

W powiecie bydgoskim wśród kandydatów do wsparcia znajdujemy m.in. Fundację Sztuka Wyboru, która prowadzi dość oryginalną działalność, pomagając ludziom, którzy wskutek problemów zdrowotnych, nieszczęśliwych wypadków albo porażek biznesowych. Fundację wspierają m.in. prawnicy, doradcy podatkowi, psycholog i finansiści.

W okolicach Bydgoszczy działa również Fundacja Duende Flamenco popularyzująca ten hiszpański nurt muzyczny oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska.

Antyk, fortyfikacje i kolej

W Toruniu wiele organizacji pożytku publicznego związanych jest z miejscowym uniwersytetem np. Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji oraz Fundacja Promocji Badań nad Antykiem Grecko-Rzymskim – "Traditio Europae".

O wsparcie podatników zabiega też Stowarzyszenie Przyjaciół Kolei i Zabytków Techniki, Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne oraz... Stowarzyszenie Miłośników Golfa i Fortyfikacji "Tatfort" w Toruniu.

Spacerowicze i poszukiwacze przygód

Wśród organizacji uprawnionych do podatkowych wpłat znajduje się również stowarzyszenie Toruńskie Spacery Fotograficzne – grupa amatorów fotografii, która w pierwszą sobotę miesiąca fotografuje wybraną wcześniej część Torunia lub okolic.

Co ciekawe, na liście potencjalnych beneficjentów wsparcia znajdziemy dwóch toruńskich gigantów - Fundację TZMO Razem Zmieniamy Świat oraz Fundację NEUCA dla Zdrowia. Podobnie we Włocławku, gdzie siedzibę ma Fundacja Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan. Blisko Twoich Potrzeb. O wsparcie w Toruniu zabiega również Stowarzyszenie Centrum Planowania Przygód, zrzeszające „ludzi, którzy już wcześniej zajmowali się organizowaniem różnego rodzaju wydarzeń z zakresu kultury, turystyki i sportu. W Stowarzyszeniu nie tylko realizują swoje pasje – turystyczne, fotograficzne, kulturalne i sportowe – ale też starają się nimi zarażać innych”.

Króliki, sokoły i ładne otoczenie

Spośród toruńskich organizacji uwagę przykuwają również Stowarzyszenie Walki ze Spamem Toruńskie Stowarzyszenie Sympatyków Zabytkowych Szybowców, "Azyl dla Królików" i Fundacja Hospicjum dla Kotów Bezdomnych We Włocławku znajdziemy m.in. Fundację Lupo, która "popiera wszechstronny rozwój społeczeństwa Polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej oraz promuje wychowania w otoczeniu rzeczy dobrze i ładnie zaprojektowanych". Ekolodzy wesprzeć mogą włocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół", które skupia się głównie na ochronie sokoła wędrownego Z kolei w Grudziądzu dylematu nie będą mieli miłośnicy chóralistyki, którzy mogą pomóc Stowarzyszeniu "Pro Choro" skupiającemu się głównie na wspieraniu chóru męskiego "ECHO" im. prof. P. Osińskiego Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, oraz organizacji imprez chóralnych.

1,5 proc. szlachetności

W roku 2023 ponad 21 milionów osób złożyło deklarację PIT. Większość ma prawo przekazać 1,5 proc. swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Część podatku, zamiast trafić do budżetu państwa, zostaje przekazana na rzecz organizacji, którą sami wybieramy. W 2023, 12,7 miliona podatników wykorzystało tę możliwość.

Procedura przekazywania 1,5% podatku jest bardzo prosta i nie generuje dodatkowych kosztów dla podatnika. Wystarczy wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć, w odpowiedniej rubryce formularza PIT. Dalsze kroki, związane z przekazaniem środków, są już kwestią załatwioną przez urzędy skarbowe. Kogo możemy wesprzeć przekazując 1,5% podatku? Możemy wybrać organizację pozarządową (NGO), która posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Ten status nadaje sąd, a jego potwierdzeniem jest wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda z tych organizacji ma swój unikalny numer KRS, który należy wpisać w formularzu PIT. Organizacje pożytku publicznego, które otrzymują 1,5% podatku, są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań ze swojej działalności, co zapewnia pełną transparentność w zakresie gospodarowania środkami. Niespełnienie tego warunku może skutkować utratą statusu OPP. Organizacje pożytku publicznego działają na rzecz społeczności lokalnych, świadcząc pomoc i propagując działania społecznie użyteczne. W roku 2024 mamy możliwość wyboru spośród około 9 tysięcy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5%. Listę tych organizacji można znaleźć na stronie pozytek.gov.pl lub korzystając z wyszukiwarki na stronie niw.gov.pl/opp/wykaz-opp

