Na drodze polnej w Lembargu w powiecie brodnickim zatrzymano złodziei transformatora o wartości 10 tys. zł

10 maja w Mileszewach w gminie Jabłonowo Pomorskie w powiecie brodnickim złodzieje włamali się do pomieszczenia gospodarczego na terenie gospodarstwa rolnego, skąd ukradli transformator o wartości 10 tys. zł. We wtorek 18 maja dzielnicowy z Jabłonowa Pomorskiego posiadając informację, gdzie mogą przebywać potencjalni złodzieje tego transformatora, wspólnie z policjantami kryminalnymi z Brodnicy, w miejscowości Lembarg w gminie Jabłonowo Pomorskie zatrzymali 30-letniego mężczyznę z powiatu brodnickiego i jego młodszego wspólnika z Torunia, podczas gdy mężczyźni siedzieli w zaparkowanym na drodze gruntowej pojeździe.

Jak się okazało podczas przeszukania mężczyzn, 30-latek posiadał przy sobie amfetaminę o wadze 1,51 g.

Obydwaj mężczyźni zostali 18 maja przewiezieni do brodnickiej komendy. Jak przekazała asp. szt. Agnieszka Łukaszewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy tego samego dnia mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. 30-latek odpowie także za posiadanie substancji psychotropowych.