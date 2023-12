Na inowrocławskim Rynku otwarto Świąteczny Zakątek. Zobaczcie zdjęcia!

Na Rynku stanęły bajkowe obiekty - piernikowa chata, poczta Świętego Mikołaja, specjalna scena z instrumentami muzycznymi oraz kula pozytywka z reniferami. W świąteczną atmosferę wprowadzili licznie przybyłych inowrocławian uczniowie inowrocławskich podstawówek numer 8, 10 oraz 14.

Na Rynku uczniowie Akademii Szkolnictwa AS serwowali tradycyjny czerwony barszcz. Akademia przygotowała także niespodziankę - a była to inowrocławska tężnia zbudowana z pierników. Podczas imprezy była okazja rozgrzać się w świątecznej kawiarence Innej Strefy, zrobić bezpłatne zdjęcie w fotobudce. Na najmłodszych czekała darmowa karuzela. Mieli oni także okazję sfotografować się ze Świętym Mikołajem i szepnąć mu na ucho, jakie prezenty chcieliby dostać pod choinkę. Dzieciaki zaproszono też do piernikowej chatki, gdzie tworzyły kartki do Świętego Mikołaja.

Podczas imprezy w Świątecznym Zakątku rozstrzygnięty został konkurs zorganizowany między innymi przez Straż Miejską Inowrocławia pod tytułem „Mundurowy Mikołaj”. Słodyczami częstowali inowrocławscy radni i pełniący funkcję prezydenta miasta Marek Słabiński.