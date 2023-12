Na Kujawach i Pomorzu zimę zastąpiła typowo późnojesienna aura. Czy tak będzie także w Boże Narodzenie?

Rozległa strefa opadów przemieszcza się przez Polskę na wschód. Niesie znacznie cieplejsze niż dotąd powietrze znad Atlantyku. Dlatego temperatura jest już wyraźnie dodatnia. We wtorek wzrośnie do 4-5 stopni Celsjusza.

- Napływa do nas atlantyckie powietrze polarnomorskie. Ale od środy do piątku zaznaczy się lekko wpływ wyżowej aury. Kierunek wiatru zmieni się na północny i napłynie powietrze arktyczne, co wiązać się będzie z ochłodzeniem. To będzie chwilowy zimowy akcent – wyjaśnia synoptyk Rafał Maszewski, autor strony www.pogodawtoruniu.pl

Zatem w środę maksymalna temperatura w regionie sięgnie 2-3 stopni, we czwartek i piątek zaledwie jednego stopnia. Za to noce będą w te dni z lekkim przymrozkiem (zwykle – 1, -2 st.). We czwartek może przelotnie popadać śnieg z deszcze, lokalnie przechodzący w śnieg.