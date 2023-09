Na nasze VII Forum Seniora w Toruniu brakuje już wolnych miejsc!

Wolontariat pomaga obu stronom

- Starsi ludzie doskonale sprawdzają się jako wolontariusze. Mają zwykle dużo wolnego czasu i mogą poświęcić się pomocy innym. Z drugiej strony są dzięki temu aktywni, czują się potrzebni i mają satysfakcje z tego, co robią. Oczywiście na,początku mogą pojawić się trudności w adaptacją, ale zwykle - jak pokazuje nasze doświadczenie - są one do pokonania – mówi nam prezes Mirończuk.

W opowieści o wolontariacie pomoże jej Monika Secler. To wolontariuszka - seniorka, która już od kilkunastu lat zaangażowana jest w prace w Fundacji „Światło”.

- To najlepsza wolontariuszka seniorka w Polsce. Tej pracy oddała całe swoje serce Jej przykład pokazuje, że taka forma aktywności w starszym wieku ma sens i pomaga obu stronom. Tym, którzy tej pomocy potrzebują i wolontariuszom w starszym wieku – dodaje Janina Mirończuk.

Prezes Fundacji „Światło” będzie tylko jednym z wielu prelegentów Forum. Będziemy poruszać również inne tematy. Aleksandra Załustowicz z Fundacji ORCHIdea wygłosi prelekcję na temat ,,Trening werbalno-pamięciowy dla seniorów, czyli stymulacja pamięci, wzmacnianie koncentracji uwagi oraz rozwijanie kreatywnego myślenia". Przekazane przez nią wskazówki mogą pomoc uczestnikom w zachowaniu sprawności umysłowej na długie lata.

I ta prelekcja również wpisuje się w myśl przewodnią naszego forum, którą jest nakłanianie seniorów do aktywności również tej intelektualnej. A nic tak nie pobudza umysłu jak spotkania z ciekawymi ludźmi, których na forum na pewno nie zabraknie.

Mówić będziemy też o tym, jak dbać o zdrowie i swoje bezpieczeństwo. W czasie jednej z prelekcji podpowiemy też jak w starszym wieku ubierać się modnie i wygodnie. Nasz gość na pewno przekona uczestników, iż również w tej dziedzinie życia warto być aktywnym i może to dawać sporo satysfakcji.

Spotkanie w auli UMK

Przypomnijmy więc, że organizowane przez Express Bydgoski, Gazetę Pomorską i Nowości Forum Seniora jest dla Was - drodzy Czytelnicy - całkowicie bezpłatne. Informujemy również, iż z przygotowanych dla Was 600 miejsc wszystkie zostały uzupełnione. Teraz czekamy na potwierdzenia swojego uczestnictwa w wydarzeniu, które odbędzie się się w czwartek 28 września w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ulicy Gagarina w Toruniu. Startujemy o godzinie 9, natomiast do budynku będzie można wchodzić już od godziny 8.

Warto w nim uczestniczyć, ponieważ to wydarzenie, które już od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych Czytelników. Bez wątpienia jest to największe i najbardziej interesujące spotkanie starszych mieszkańców regionu. A pod koniec września odbędzie się już VII edycja tej imprezy.

Gwarantujemy również, że nawet w czasie przerw pomiędzy spotkaniami nikt nie będzie się nudził. W kubkiem aromatycznej kawy w ręku będzie można też odwiedzać stoiska naszych partnerów.

Forum zakończy się natomiast około godziny 16 wspólnym obiadem.

