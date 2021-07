Na plażach i w wodzie piją. Biją się! Ratownicy WOPR i policjanci z wodnego posterunku w Grudziądzu mają pełne ręce roboty Aleksandra Pasis

Plaża miejska w Rudniku jest jedną z najchętniej odwiedzanych plaż w Grudziądzu. W tym sezonie decyzją prezydenta Grudziądza, zostały zniesione opłaty za wstęp. Zgodnie z przepisami znajduje się na niej 3 ratowników WOPR, a w dni gdzie jest bardzo ciepło i ludzi więcej jest jeszcze czwarty ratownik. W myśl zasad: jeden ratownik powinien być na pomoście, drugi na łódce na wodzie, a trzeci przy linii brzegowej. Aleksandra Pasis

Woda to nieprzewidywalny żywioł.... tak jak i nasze zachowania. Człowiek, który idzie pod wodę nie zdoła już zawołać pomocy. Umiera w ciszy. Co zrobić by przerwać czarną serię utonięć, do jakiej już doszło w Grudziądzu i powiecie? By zminimalizować ryzyko strażacy oraz ratownicy WOPR proponują m.in. pływanie z bojką. Przez weekend na dwóch plażach miejskich w Grudziądzu trwała akcja przypominająca bezpieczne zachowania nad wodą.