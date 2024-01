Na te numery nigdy nie oddzwaniaj - nowa lista 2024 rok. Od razu dodaj je na czarną listę

Telefony aktualnie wyposażone w identyfikację numerów często pokazują nam kto do nas dzwoni co niestety usypia naszą czujność, a warto wiedzieć, że przestępcy coraz częściej potrafią podszyć się pod prawdziwy numer banku czy innej instytucji. Dlatego dobrze sprawdźmy zanim podamy swoje dane osobowe przez telefon.

Zobacz również: Google Play - te aplikacje w systemie kradną dane i pieniądze. Mamy listę groźnych aplikacji

Ważne! Nigdy nie oddzwaniajcie na numer, który do Was zadzwonił, nawet jeśli wyświetla się on jako nasz bank. Warto wyszukać numeru samodzielnie i wklepać go na klawiaturę.

Zdarza się jednak że jeszcze mniej wprawieni oszuści dzwonią z numerów, które w Internecie zostały już opisane i zgłoszone przez użytkowników aby ostrzec innych. I choć mamy do nich dostęp to często nie sprawdzamy nieznanych numerów. A to duży błąd.