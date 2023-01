Na te znaki zodiaku wpłynie teraz Wilczy Księżyc. Osoby spod tych znaków czeka bezsenna noc - winna pełnia Księżyca

Pełnia Księżyca 2023. Te znaki zodiaku odczują wpływ Wilczego Księżyca w pełni

Noc z piątku na sobotę (6-7 stycznia) będzie niezwykła - na niebie pełnia Wilczego Księżyca. To wyjątkowa pełnia Księżyca, pierwsza w 2022 roku pełnia Księżyca.

Pierwsza pełnia Księżyca w 2023 roku, styczniowa pełnia Księżyca nazywana jest Pełnią Wilczego Księżyca, ale także Pełnią Starego Księżyca i Pełnią Lodowego Księżyca.

To niezwykłe zjawisko, które można zobaczyć na niebie raz w ciągu całego roku. Wilczy Księżyc jest szczególnie jasny i długo pozostaje na niebie. Najlepiej widoczny Wilczy Księżyc w pełni będzie 7 stycznia o godzinie 00:09, jednak najlepszy moment, aby go obserwować to po prostu wieczór, oczywiście jeśli warunki na to pozwolą.