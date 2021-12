Na trasie budowy S5 między Bydgoszczą a Szubinem kierowcy utknęli w ogromnych korkach [zdjęcia]

W poniedziałek 13 grudnia w związku z budową drogi S5 wprowadzono ruch wahadłowy na odcinku Rynarzewo – Zamość. Spowodowało to ogromne utrudnienia.

- W godzinach szczytu rano i wczesnym popołudniem korek w jedną stronę zaczyna się od szkoły w Rynarzewie, a w drugą od tymczasowego ronda w Kruszynie. Przejazd odcinka od Kruszyna do Rynarzewa zajmuje 45 minut. Na pytania kierowane do Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad o czas trwania takiej organizacji ruchu dostajemy nonszalancką odpowiedź „jakieś 2 miesiące". Dramat, kompletnie nieprzemyślana organizacja ruchu. W przypadku konieczności dojazdu służb ratunkowych do Rynarzewa - czy dalszych miejscowości jak Małe Rudy czy Skórzewo - tragedia gwarantowana - alarmuje Agnieszka Bakowska.