Na tych regionalnych trasach pojedzie od 11 grudnia dużo mniej pociągów. Znamy szczegóły

Oto fragment e-maila od pana Karola: "Na odcinku Poznań Główny - Mogilno będzie 9 par pociągów zamiast obecnych 12. Z Mogilna do Inowrocławia pojedzie 6,5 pary, teraz to 9,5. Brutalna rzeź połączeń między Poznaniem a Inowrocławiem i dalej! Z 8 par zostają 2, w tym jedna do Torunia. Obecnie jeżdżą 2 pary do Bydgoszczy, 2 do Inowrocławia i 4 do Torunia, dotyczy to pociągów od stacji Poznań i Gniezno. Odcięte od świata zostaną Kołodziejewo i Janikowo, w weekendy nie stanie tam żaden pociąg! Taki rozkład dyskryminuje komunikacyjnie mieszkańców, którzy Polregio chcieli dostać się do Torunia, Bydgoszczy i Poznania".