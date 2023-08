Nabór do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 w powiecie sępoleńskim. W "Ekonomiku" najmniej... ekonomistów, w liceum jedna trzecia policjantów

Trzy czwarte absolwentów ósmych klas z Sępólna, Kamienia Krajeńskiego, Więcborka i Sośna zdecydowało się kontynuować naukę w placówkach prowadzonych przez powiat sępoleński. To oznacza, że w pierwszych klasach sępoleńskich i więcborskich szkół ponadpodstawowych rok szkolny 2023/2024 rozpocznie 457 osób. To niewiele więcej uczniów niż przed rokiem. Tradycyjnie zdecydowanie więcej osób wybrało technika i „zawodówki” (296) niż licea (161).

- To bardzo fajny wynik, ponieważ w ubiegłym roku o tej samej porze nie mieliśmy jeszcze nawet 70 procent zainteresowanych absolwentów, którzy opuścili szkolne mury, a teraz jest to 75 procent. To są niewielkie wahnięcia i nie będzie dużej rewolucji w liczebności. Ten poziom mniej więcej się utrzyma – ocenia Lidia Sokulska-Tłok, dyrektorka Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.