Nad Kujawy i Pomorze nadciągają długo oczekiwane deszcze. Będą też burze i te mogą być groźne

- W tym pierwszym okresie burze powinny mieć raczej spokojny charakter i dostarczyć co najmniej 20 milimetrów deszczu na każdy metr kwadratowy. Zdecydowanie groźniej zapowiadają się te następne, które mogą mieć bardziej gwałtowny przebieg. Lokalnie suma opadów może się zwiększyć o 50 milimetrów, a nawet bardziej – prognozuje bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk .

Mniej więcej połowie deszczowych dni będą towarzyszyć burze. Możemy ich oczekiwać w dwóch terminach: od 16 do 21 czerwca i od 24 do 26.

Im bliżej lata, tym cieplej

We czwartek na termometrach w regionie zobaczymy maksymalnie 20-21 stopni Celsjusza, w piątek 22-23, w sobotę 23-24. Tak ciepło będzie do poniedziałku, zaś we wtorek należy spodziewać się niewielkiego ochłodzenia (maksymalnie 21-22 st.). Noce z temperaturą powyżej 10 stopni.