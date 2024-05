Nadchodzą zmiany w doręczaniu listów od komornika. Czego mogą spodziewać się dłużnicy?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego to praktycznie prawie finał procesu, który poprzedza egzekucję. Najpierw podejmowane są próby polubownego rozwiązania sporu. To oznacza, że dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty. Jeśli nie reaguje (czytaj: nie płaci), wówczas sprawa jest kierowana do sądu. Wtedy już sąd wysyła do pozwanego korespondencję, tzn. listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Gdy adresat nie odbiera listu, sąd zleca bezpośrednie doręczenie go komornikowi.

Komornik zawiadamia dłużnika o wszczęciu postępowania (i każdej innej swojej czynności) za pośrednictwem listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. - Jednak już wkrótce, dzięki staraniom Krajowej Rady Komorniczej, komornicy sądowi będą doręczali przesyłki, nadal za pośrednictwem Poczty Polskiej, ale w formie przesyłki hybrydowej - informuje Przemysław Małecki, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej.