Niewidome małżeństwo z Koronowa spłaca nie swoje długi. Głos zabiera Krajowa Rada Komornicza

W jego imieniu teraz wypowiada się Krajowa Rada Komornicza.

- Komornik sądowy o każdej czynności w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym zawiadamia dłużnika i wierzyciela pisemnie - wyjaśnia Przemysław Małecki, rzecznik prasowy KRK. - W przytoczonym przypadku było tak samo. Wspomniani państwo byli zawiadamiani o wszystkich czynnościach, a przesyłki polecone od komornika sądowego odbierali.

- Nie odbieraliśmy - nadal mówią małżonkowie. - Ktoś pewnie podrabiał nasze podpisy. Ten wątek będzie jeszcze badany.

Małecki tłumaczy procedurę ściągania należności. - Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika możemy uznać za koniec długiego procesu, który egzekucję poprzedza. Najpierw, zwykle mamy do czynienia z próbą polubownego rozwiązania sporu - wezwanie do zapłaty skierowane do dłużnika. Później następuje proces sądowy, w którym to sąd kieruje do pozwanego korespondencję wysyłaną listami poleconymi ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Gdy taka przesyłka wraca do sądu niepodjęta przez adresata, sąd zleca bezpośrednie doręczenie komornikowi. Wszystkie wyżej wymienione działania mają na celu umożliwienie dłużnikowi podjęcia obrony swoich praw i dotrzymania obowiązków. Gdy wydany wyrok nie zostaje wykonany przez dłużnika, wierzyciel ma prawo skierować wniosek do komornika.