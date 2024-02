Nadchodzi Grudziądzka Wiosna Teatralna 2024. W tym roku "W oparach absurdu"

Grudziądzka Wiosna Teatralna 2024 "W oparach absurdu"

Grudziądzka Wiosna Teatralna to dobra marka Grudziądza

- Grudziądzka Wiosna Teatralna to już marka. Myślę, że to jest marka naszego miasta, które zaprasza do teatru nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale wszystkich, którzy są zainteresowani teatrem, dobrym spektaklem, którzy chcą obejrzeć na deskach teatru to co ważnego, ciekawego dzieje się w Polsce, w innych ważnych ośrodkach teatralnych - mówi Anna Janosz, dyrektor Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. I dodaje: - Myślę, że to, co mamy przygotowane dla państwa, spotka się z dużym zainteresowaniem i będziemy spotykali się, aby "absurdalnie" - jak wskazuje nazwa festiwalu - oglądać to, co tak naprawdę nam w duszy gra, z czym borykamy się na co dzień, co znajduje swoje odzwierciedlenie na deskach teatru.