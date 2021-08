Nadgoplański Bieg Dwóch Jezior z Łojewia do Kruszwicy [zapisy]

- Pomysł zorganizowana biegu narodził się na początku poprzedniego roku. Niestety z uwagi na pandemię z jego wdrożeniem musieliśmy trochę poczekać. Zależało nam, aby wzorem kruszwickiego Aquathlonu bieg odbywał się w urokliwej scenerii. Dlatego zarówno start jak i meta zlokalizowane będą nad wodą. We wrześniu odbędzie się edycja pilotażowa. Docelowo Nadgoplański Bieg Dwóch Jezior będzie odbywał się dwa razy w roku: wiosną z Kruszwicy do Łojewa oraz pod koniec lata lub jesienią z Łojewa do Kruszwicy - mówi Bartosz Krajniak, zastępca burmistrza Kruszwicy i pomysłodawca imprezy.