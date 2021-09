Nadleśnictwo Lutówko ma nowego nadleśniczego. Został nim pochodzący z Więcborka Jacek Krzyżanowski [zdjęcia]

Od 1 września nadleśniczym Nadleśnictwa Lutówko został Jacek Krzyżanowski. Pochodzi z Więcborka i ma bogatą ścieżkę zawodową. Do Lutówka przychodzi z samej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, gdzie piastował funkcję zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych. Nowy szef został przedstawiony załodze nadleśnictwa w przededniu objęcia funkcji przez Bartosza Pewniaka, zastępcę dyrektora do spraw Gospodarki Leśnej Regionalnej toruńskiej dyrekcji lasów.