Nadzieja polskiego judo wchodzi w wiek seniora. Paweł Nastula: W Los Angeles będzie walczyć o medal!

Kowalewska, choć ma dopiero 19 lat, ma za sobą nie tylko sukcesy juniorskie, ale również wśród seniorek, łącznie z wywalczonym w grudniu mistrzostwem Polski seniorek. – Trener mi uświadomił, że celem są sukcesy w seniorach, bo w rywalizacji juniorskiej często jest to zaburzone, bo przecież niektórzy szybciej rosną, czy szybciej dojrzewają i są szybsi. Wszystko wyrównuje się dopiero w seniorach, gdzie poziom zawodników jest już bardzo zbliżony, a wtedy decydują małe elementy, które trenuje się właśnie od tej początkowej fazy, czyli od dziecka – mówi judoczka InPost Team.

– Ola jest bardzo ambitną, czasem aż za bardzo ambitną zawodniczką. Ma ogromne możliwości, jest w stanie bardzo mocno trenować na siłowni i muszę ją hamować, bo widzę, że czasami chce zrobić wszystko za szybko, przez co nie wszystko jej wychodzi. Teraz przechodzi z wieku juniora do seniora i musi być gotowa na to, że będzie jej bardzo trudno. Tu jest ważna rola całego otoczenia, by ciśnienie nie było zbyt duże. Na to, by być najlepszym wśród seniorów, potrzeba czasu i cierpliwości. Ja kiedyś nie przegrałem walki przez cztery lata i być może stąd jest to podejście, które na pewno muszę w sobie zwalczać. Judo jest bardzo trudną dyscypliną sportu i trzeba o tym pamiętać. Natomiast jest jasne, że Ola ma wielki talent, a na campach wygrywała już z medalistkami mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich. Te campy też właśnie po to są, by pokazać, że naprawdę można walczyć jak równy z równym z najlepszymi – dodaje Nastula.