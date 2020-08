Nagroda o wartości 500 zł za 20 odpowiedzi na pytania KRUS

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz.

Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.

Test składa się z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

Liczy się czas udzielania odpowiedzi, to one, wraz z liczbą poprawnych odpowiedzi zdecydują o wyłonieniu laureatów. Dla najlepszych będą nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto. Konkurs trwa do 15.09.2020 r.

Szczegóły i regulamin konkursu na stronie KRUS.