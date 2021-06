Nagrody, średnio po 500 złotych, otrzymali pracownicy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Ile otrzymali szefowie ratusza?

"Poślizg" wypłat nagród z okazji Dnia Samorządowca w Grudziądzu

Dzień Samorządowca, a właściwie Dzień Samorządu Terytorialnego, obchodzony jest 27 maja. Zwykle jest on okazją do podziękowań jakie włodarze miast i gmin kierują do swoich podwładnych: pracowników urzędów, którymi kierują. Podziękowania takie często mają wymiar finansowy.

Tak też było w Grudziądzu. Prezydent Maciej Glamowski już w maju podjął decyzję, że pracownicy Urzędu Miejskiego otrzymają nagrody z okazji Dnia Samorządowca, ale ich fizyczną wypłatę przełożono na czerwiec.

I w czerwcu pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu nagrody otrzymali.

Nie były to "bonusy" równej wysokości, tylko przyznawane uznaniowo.