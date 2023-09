Najbardziej mściwe znaki zodiaku. Takie znaki zodiaku są pamiętliwe i nikomu nie odpuszczają [9.09.2023]

To najbardziej mściwe znaki zodiaku

Mściwość to dążenie do wyrównania krzywdy. Mściwi ludzie nie darują krzywdy i chcą zemsty, zrobią wszystko by odpłacić za doznane od innych zło.

Mściwość to wbrew pozorom nie jest oznaka siły, ale właśnie słabości i bezsilności. To świadome, przemyślane działanie na niekorzyść człowieka, którego zachowanie odebraliśmy jako krzywdzące. Mściwe osoby szukające zemsty są kierowani przez własne, silne emocje - złość, nienawiść i zawiść.

Każdy znak zodiaku bywa mściwy i chce wyrównania rachunków czy wymierzenia sprawiedliwości, jednak niektóre znaki zodiaku gorzej radzą sobie z tymi emocjami, są wyjątkowo pamiętliwe i lepiej z nimi nie zadziera, bo nie odpuszczają nigdy i nikomu.