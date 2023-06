Najdroższy dom w Toruniu na sprzedaż. Cudowny widok za 17,5 tys. zł za metr kw. Zobacz na zdjęciach

Najdroższe? Wcale nie w stolicy

Toruniowi daleko do najdroższych miast w Polsce. Co ciekawe na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o cenę nie znajdziemy Warszawy, a Świnoujście (średnio 33,5 tys. zł za metr kw.). Drugie miejsce należy do Zakopanego (20,8 tys.), a trzecie – do Sopotu (20,6 tys.). Stolicę przebijają również Mikołajki (19,3 tys.)m a nawet Kołobrzeg (19 tys. zł). Metr w Warszawie to obecnie 13,8 tys. zł, czyli niewiele więcej niż w Gdańsku (11,5 tys.), czy w Krakowie (12,2 tys.).