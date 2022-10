Najlepsze domowe sposoby na odżywienie włosów. To warto dodać do szamponu, aby włosy stały się gładkie i błyszczące

Wiele kobiet kupuje szampony, odżywki i inne kosmetyki do pielęgnacji włosów z nadzieją, że całkowicie odmienią one wygląd zniszczonych pasm. Jeżeli preparaty nie wykazują takiej skuteczności, jaką byśmy chcieli, nie trzeba od razu z nich rezygnować. Warto dodać do nich kilka prostych składników, które znajdziemy w niemal każdym domu, aby poprawić stan włosów. W artykule prezentujemy, co dodać do szamponu, aby nasze pasma stały się gładkie i błyszczące. Sprawdź w galerii, o jakie składniki chodzi

pixabay