Najlepsze oferty z urzędów pracy w Kujawsko-Pomorskiem w lipcu. Za minimum 5000 zł

Z jednej strony docierają do nas informacje, że 8 na 10 Polaków chce mniej pracować - najchętniej 4 dni w tygodniu. Tak wynika z nowego Barometru Polskiego Rynku Pracy. Z drugiej jednak strony praca czeka na człowieka. W samym województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2022 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy prawie 5700 wolnych miejsc pracy, chociaż to i tak prawie o 14 procent mniej niż w maju 2022.