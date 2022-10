Najmodniejsze botki na jesień 2022. Zobacz - te 5 modeli botków, które są na topie w tej jesieni

Botki to typ butów, które kobiety pokochały za uniwersalność. Doskonale nadają się zarówno do pracy, na co dzień, jak i bardziej oficjalne wyjścia. Na rynku producenci obuwia proponują różnorodne modele: sznurowane, na suwak, wkładane czy zapinane na rzep. W zależności od upodobań możemy postawić na wygodę i wybrać botki na niższym słupku lub modele na wysokim obcasie.

Wybierając modne botki na jesień 2022 nie można zapominać o dobrej jakości wykonaniu, tak, aby buty nie tylko ładnie wyglądały, ale również zapewniały ciepło.