Najmodniejsze kurtki, płaszcze i kożuchy na zimę 2023/2024. Zobacz zdjęcia i inspiracje [6.12.2023]

Kurtki, płaszcze i kożuchy na zimę 2023/2024 - przegląd

Okrycie wierznie na zimę warto dobrać w zależnaści od naszych potrzeb, upodobań, stylu. Ciepła kurtka jest najbardziej praktyczna, sprawdzi się na co dzień, do pracy czy nieoficjalne wyjście. Jest wygodna i łatwa w pielęgnacji. W sezonie zimowym 2023/2024 modne są krótkie kurtki kończące się na linii bioder, kurtki pikowane oraz kurtki z kożuchem.

Przeczytaj także: Takie są najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta

Do eleganckiej stylizacji warto kurtkę zastąpić płaszczem. Do wyboru mamy klasyczny prosty płaszcz z zapięciem i kołnierzem lub płaszcz wiązany w talii z dużym kołnierzem, który nadaje sylwetce kobiecy kształt. Ciekawym wyborem będzie także kożuch. Ten rodzaj okrycia wierzchniego powrócił do łask kilka sezonów temu i wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Kożuch zapewni ciepło nawet przy dużych mrozach, a w zależności od kroju, sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i wieczorne wyjście.