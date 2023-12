Najpiękniejsze dekoracje z gwiazdy betlejemskiej do domu. Mamy wzory, pomysły i inspiracje

Gwiazda betlejemska kwitnie w grudniu. Przed świętami Bożego Narodzenia powszechnie możemy ją kupić w kwiaciarniach i marketach. Choć wiele osób wyrzuca ją po przekwitnięciu na przełomie stycznia i lutego - to błąd. Poinsecja to toślina wieloletnia. Gdy odpowiednio ją zabezpieczymy obsypie się kwiatami również w następnym roku.

Takie są najpiękniejsze dekoracje z gwiazdy betlejemskiej do domu - lista

Warto też nadmienić, że gwiazda betlejemska może być trująca! Zarówno w łodygach, jak i liściach oraz korzeniach występują szkodliwe substancje w postaci charakterystycznego mleczka. By doszło jednak do zatrucia, do organizmu musiało by się dostać bardzo dużo tej substancji.