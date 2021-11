Najpiękniejsze zdjęcie września wykonano nad jeziorem w Pieckach [zdjęcia]

Konkurs „Z obiektywem przez powiat bydgoski” to inicjatywa wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Ofertę skierowano do miłośników fotografii. Od stycznia przesyłają oni zdjęcia wykonane na terenie powiatu bydgoskiego. Jury wybiera z nich laureata miesiąca.

Pretendenci do tytułu „Zdjęcia Roku Powiatu Bydgoskiego”

Z 12 laureatów miesiąca na początku 2022 r., wybrane zostanie „Zdjęcie Roku Powiatu Bydgoskiego”. Do tej pory wśród autorów najlepszych zdjęć byli mieszkańcy: Bydgoszczy oraz gmin: Białe Błota, Solec Kujawskim, Dobrcz, Koronowo i Sicienko. Teraz dołączył do nich autor z Nowej Wsi Wielkiej.

Jesień i zima na fotografii

Tymczasem w starostwie czekają teraz na zdjęcia wykonane w listopadzie. Można je przesyłać do wydziału promocji w starostwie bydgoskim do 30 bm. Zdjęcia zimowe powiatu dostarczyć można do starostwa do 31 grudnia. Więcej informacji na temat tej propozycji zainteresowani otrzymają pod nr tel. (52) 583-54-43.