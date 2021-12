Najtańsze mieszkania w powiecie chełmińskim. Kupicie na otodom. Zdjęcia Monika Smól

Planujecie kupić mieszkanie? Ten artykuł jest dla Was! Wybraliśmy najlepsze oferty nieruchomości na sprzedaż. Sprawdźcie najtańsze mieszkania, które są do kupienia w powiecie chełmińskim. Wszystkie kosztują mniej niż 200 tys. złotych. To nie tylko kawalerki! Metraż niektórych lokali sięga nawet 60 metrów. Jeśli szukacie mieszkania w regionie, warto zwrócić uwagę na te oferty.