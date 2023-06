Największe gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki wystartują podczas 5. Memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy

Do startu w mityngu organizatorzy zaprosili wyborowe sportowe towarzystwo. W każdej z czternastu zaplanowanych konkurencji kibice będą mogli zobaczyć swoich idoli – najlepszych Polaków oraz znakomite gwiazdy lekkoatletyki ze świata. W biegu na 100 metrów przez płotki pobiegnie halowa wicemistrzyni świata Devynne Charlton, a na męskich płotkach kibice zobaczą medalistę halowych mistrzostw Europy Jakuba Szymańskiego. Sprintem na 200 metrów zawładnie z pewnością Erriyon Knighton, czyli amerykański medalista mistrzostw świata sprzed roku. – Dosłownie w każdej z konkurencji nie zabraknie emocji i gwiazd. Wszystko zostanie oprawione muzyką, animacją kibiców. Chcemy sprawić, żeby ten lekkoatletyczny teatr, to widowisko sportowe, było niezwykle atrakcyjne dla każdego kto we wtorkowy wieczór odwiedzi stadion Zawiszy – mówi dyrektor wydarzenia Krzysztof Wolsztyński. 5. Memoriał Ireny Szewińskiej wspierają Miasto Bydgoszcz, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Anwil S.A., InterRisk i Polanik.