Najwyższe i najniższe emerytury w Kujawsko-Pomorskiem. Wiemy kto je dostaje!

Najwyższa emerytura w Polsce wynosi 27 635,90 zł. Wypłaca ją I Oddział ZUS w Poznaniu. Otrzymuje ją mężczyzna, który na emeryturę przeszedł w wieku 78 lat, mając staż ponad 57 lat.

- Druga największa emerytura w Polsce wynosi 26 867,65 zł. Wypłaca ją Oddział ZUS w Bydgoszczy. Otrzymuje ją kobieta, która na emeryturę przeszła w wieku 81 lat i 6 miesięcy, mając ponad 61 lat stażu pracy - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z kolei najniższa emerytura w Polsce wynosi 2 grosze. Trafia do mieszkanki województwa lubelskiego, która składkę na ubezpieczenia społeczne miała opłacaną za 1 dzień. Jej sytuacja finansowa poprawiła się, odkąd wprowadzono świadczenie "Mama 4 plus" i jako uzupełnienie do swojej dwugroszowej emerytury otrzymuje teraz tzw. emeryturę matczyną.