Nasza Czytelniczka zdradza, jak wygląda jej ogród latem. Napisała o tym wiersz i podzieliła się nim z naszymi pozostałymi Czytelnikami Karina Knorps-Tuszyńska

Zdjęcie ilustracyjne Fot. Mariusz Kapala/Gazeta Lubuska

Czytelniczka Czesława z Brodnicy podzieliła się z naszą redakcją oraz z naszymi Czytelnikami swoją twórczością, w której opisuje, jak wygląda jej ogród w połowie lipca. - Nadal kwiaty, owoce, zioła i strumyk, co szumi i dla ochłody woła, by zanurzyć nogi w wodzie, posłuchać śpiew ptaków i żab kumkanie, a potem zabrać się ochoczo i dary natury zbierać pełna mocą. Sporo tego, ale robi się z przyjemnością, by później ze spiżarni smakołyki podjadać - mówi Czytelniczka Czesława i dodaje: - Wszystkim Czytelnikom życzę wspaniałego lata nie tylko w ogrodzie, ale także tam, gdzie nogi poniosą nawet zmoczone poranną rosą!