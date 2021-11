Natalia Maliszewska i Piotr Michalski bardzo dobrze rozpoczęli sezon olimpijski

Maliszewska od kilku lat należy do ścisłej światowej czołówki łyżwiarek z toru krótkiego. 26-letnia zawodniczka Juvenii Białystok na wstępie sezonu pokazała się ze znakomitej strony podczas październikowych zawodów Pucharu Świata w Azji. W Pekinie, na torze olimpijskim nie miała sobie równych i zwyciężyła na 500 metrów. Tydzień później, w japońskiej Nagoi przegrała dopiero w finale swojego koronnego dystansu z Włoszką Arianną Fontaną, z którą wspólnie przoduje klasyfikacji generalnej cyklu. Na dodatek na 1000 metrów Maliszewska dotarła w Japonii do półfinału i tym samym jest niemal pewna udziału na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w dwóch konkurencjach.

- Od paru lat plasowałam się w PŚ na podium albo w jego okolicach, więc pierwsze wyniki nie są dla mnie zaskoczeniem. Wiedziałam, jak dużo pracy włożyłyśmy we właściwe zbudowanie tej formy, i mam świadomość swojej pozycji. Czuję się bardzo dobrze, ale dalej drzemią we mnie rezerwy. Przygotowania zostały tak nakreślone, żeby trafić z najwyższą formą na igrzyska – mówi Maliszewska, która wraz z pozostałymi kadrowiczami rozpoczęła w poniedziałek tygodniowe zgrupowanie w Dreźnie, mające przygotować biało-czerwonych do występów w listopadowych zawodach PŚ w Debreczynie i holenderskim Dordrechcie.