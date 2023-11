Naturalne sposoby na poczęcie chłopca. To warto robić, jeśli planuje się syna [lista] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Jak spłodzić syna? Czy można zaplanować płeć dziecka? Wiele par starających się o dziecko zadaje sobie pytanie, czy mogą w jakiś sposób wpłynąć na to, czy urodzi im się syn.Metod planowania płci dziecka jest kilka. Przyjrzeliśmy się im i przedstawiamy kilka naturalnych sposobów na poczęcie chłopca. Wprawdzie żaden z nich nie gwarantuje stuprocentowego sukcesu, ale są to sposoby na tyle bezpieczne, że można je wypróbować. Nawet wszystkie naraz.Sprawdź najpopularniejsze naturalne metody na poczęcie chłopca na kolejnych slajdach >>>>> Andrzej Banaś Zobacz galerię (8 zdjęć)

Przyszli rodzice często słyszą pytanie: "Co byście woleli - syna czy córkę?" I najczęściej pada odpowiedź, że najważniejsze, aby dziecko było zdrowe. Jednak podświadomie często pojawia się chęć, by spłodzić syna. Metod planowania płci dziecka jest kilka. Przyjrzeliśmy się im i przedstawiamy kilka naturalnych sposobów na poczęcie chłopca. Metody te nie dają wprawdzie stuprocentowej gwarancji powodzenia, ale są za to bezpieczne. A być może okażą się także skuteczne w spełnieniu marzenia o synu.