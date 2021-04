Nauczanie hybrydowe w klasach 1-3 na razie do 2 maja. Kiedy wrócą starsze klasy?

Trzy dni w szkole, dwa w domu. Albo chodzenie na lekcje co drugi dzień - tak wygląda nauczanie hybrydowe w klasach 1-3 SP w Kujawsko-Pomorskiem. Nauczanie hybrydowe w klasach 1-3 obowiązuje od poniedziałku 27 kwietnia 2021 i na razie ma potrwać do 2 maja 2021.

- Najwygodniej byłoby zorganizować nauczanie hybrydowe z podziałem na tygodnie: jedne klasy chodzą w danym tygodniu do szkoły, pozostałe uczą się w domu, a potem następuje zamiana – mówi Iwona Szaro, dyrektor SP 4 w Inowrocławiu. - Rozporządzenie obowiązuje jednak do 2 maja i nie ma możliwości, aby w tej chwili wprowadzić tygodniowy podział. Dlatego też zdecydowaliśmy się na inne rozwiązanie. Mamy dziesięć klas 1-3: pięć przychodzi na lekcje stacjonarne przez trzy dni, na dwa wraca do domu, a w szkole w czwartek i piątek uczy się pięć kolejnych klas. Jeśli nauka hybrydowa się utrzyma, wprowadzimy podział tygodniowy.

Dyrektorzy szkół nie ukrywają, że jeśli chodzi o stosowanie się do obostrzeń sanitarnych, teraz sytuacja jest wręcz komfortowa. - Dla klas 1-3 mamy przeznaczone jedno piętro, ale teraz, gdy jest do dyspozycji więcej miejsca, przenieśliśmy część klas na piętro drugie – mówi Agata Dopke, dyrektor SP 2 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy. - Jeśli wrócą klasy 4-8, maluchy będą musiały z powrotem uczyć się na jednym piętrze.

Inne rozwiązanie zostało natomiast przyjęte w SP 14 w Toruniu. - Dzieci przychodzą do szkoły na zmianę, co drugi dzień – mówi Ireneusz Woźniak, dyrektor. - Gdyby nauczanie hybrydowe obowiązywało, na przykład do końca maja, można byłoby podzielić klasy na tygodnie. W tej sytuacji nie było wielkiego wyboru.

- Teraz dzieci z klas I-III uczą się w dwóch budynkach. Gdy starszych uczniów także obejmie nauczanie stacjonarne, najmłodsi wrócą do jednego budynku – wyjaśnia Iwona Szaro, dyrektor SP 4 w Inowrocławiu. - W naszej szkole mamy w sumie 750 uczniów w 32 klasach. Nawet przy nauczaniu hybrydowym będzie więc na miejscu około 400. Przy takiej liczbie trudno o zachowanie dystansu tym bardziej, że dzieci są spragnione kontaktu ze sobą. Jeśli jednak wrócimy, to podobnie jak we wrześniu, każda klasa będzie mieć swoją salę, aby uczniowie jak najmniej przemieszczali się po szkole.

- Jesteśmy drugą co do wielkości szkołą w Toruniu. Obecnie mamy 840 uczniów, w przyszłym roku szkolnym będzie ich prawie tysiąc. To ogromna liczba – mówi Ireneusz Woźniak, dyrektor SP 14 w Toruniu. - Po powrocie klas 4-8 i nauczaniu hybrydowym na pewno wyzwaniem będzie przygotowanie miejsca dla nauczycieli, który będą uczyć nie tylko stacjonarnie, ale i zdalnie. Poza tym i tak nie unikniemy przemieszczania się rodziców uczniów, którzy są najbardziej mobilną grupą. Według mnie nauczanie w formie hybrydowej nie sprawdza się w szkole, dlatego lepiej byłoby, aby może trochę później, ale za to wszyscy uczniowie jednocześnie wrócili do stacjonarnych lekcji.

W środę 28 kwietnia 2021 ma odbyć się rządowa konferencja w sprawie luzowania obostrzeń, w tym także w oświacie.