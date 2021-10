Nauczanie zdalne w 125 placówkach w Kujawsko-Pomorskiem. Najwięcej w szkołach podstawowych

Jak informuje Tadeusz Dąbrowski, dyrektor Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w czwartek 28 października br. nauczaniem zdalnym – częściowo bądź w całości – byli objęci uczniowie 125 placówek oświatowych w Kujawsko-Pomorskiem (dane na 28 października, na godz. 13).

- Jeśli chodzi o nauczanie zdalne, to w regionie zdecydowanie dominują szkoły podstawowe. Jest ich 87. Przeważają klasy 4-8. Na przykład, w powiecie radziejowskim nauczanie przez internet odbywa się w 9 podstawówkach – mówi Tadeusz Dąbrowski. - Mniej jest szkół ponadpodstawowych, bo 32, ale wśród nich z kolei mamy najwięcej placówek skierowanych w całości na zdalne nauczanie. To m.in. Zespół Szkół Technicznych w Żninie i Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku.