Nauczyciel na szkolnej wycieczce. Zarabia czy traci, gdy wyjeżdża z uczniami?

Polonistka pracuje w niepublicznej szkole średniej w województwie kujawsko-pomorskim. Jest zatrudniona na pełen etat od kilku lat, ale w bieżącym roku jest pierwszy raz wychowawcą. Zadebiutowała też w roli organizatorki wycieczki klasowej, właśnie dla swojej klasy. Zanim pojechała, myślała, jak większość z nas, że nauczyciele, wyjeżdżający na szkolne wycieczki, wszystko mają za darmo, zwiedzają i odpoczywają, więc nic nie robią, a jeszcze zarobią.

- Zgadza się jedynie to, że koszty naszych dojazdów w obie strony, zakwaterowania i wyżywienia, opłacają uczniowie. Klasa składa się na wyjazd wychowawcy, podobnie, jak pokrywa ona koszty pobytu dodatkowych opiekunów.

Kobieta mówi: - Po powrocie zmieniłam zdanie na temat szkolnych wycieczek. Nauczyciel wyjeżdża jako wychowawca lub opiekun, więc musi pozostawać do dyspozycji uczniów całą dobę. Nocne niezapowiedziane kontrole w pokojach małych wycieczkowiczów w ośrodkach wypoczynkowych i hostelach są niemal wpisane w nasze grafiki wyjazdowe. Dla porównania: będąc w szkole, pracujemy dziennie przykładowo 5 godzin przy tablicy i wracamy do domu.