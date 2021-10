Nauczycielka zawieszona za lekcję o depresji apeluje: nie walczę tylko o siebie, ale o dobro dzieci

Przypomnijmy. W czerwcu ub.r. pani Dorota Olszewska-Sioma została reprezentantką związku zawodowego w toruńskiej SP 8 (17 osób). Dyrektor uznał go za nielegalny i zagrażający dzieciom. Każda uwaga związkowców doprowadzała go do pasji. Rady pedagogiczne powoli przekształcały się w tyrady dyrektora na temat tego, co niegodziwego zrobił mu związek. Później szef placówki zwolnił nieoczekiwanie troje nauczycieli, za którymi związek się wstawił. Kilkoro nauczycieli napisało list do urzędu miasta, aby przyjrzał się zachowaniom dyrektora. Groźby i szykany – tak wyglądało życie nauczycieli. Najodważniejsi powiedzieli dość i podpisali list. Wielu milczało, choć wracali do domów wykończeni atmosferą w pracy. Jednak z obawy przed zemstą przełożonego, woleli się nie wychylać. Niedługo później pani Dorota realizowała zadania z podręcznika do języka polskiego. Na jednej ze stron znajduje się tekst dotyczący anoreksji. Przy okazji nauczycielka rozmawiała z dziećmi o innych problemach nastolatków. Poleciła im napisać krótki reportaż o depresji. - Temat wywołał duże zainteresowanie. Powstały ciekawe, mądre reportaże – mówiła nauczycielka. – I rozpętało się piekło.

Wkrótce po tym, dyrektor zawiesił nauczycielkę.