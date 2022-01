Nauka zdalna potrwa do 10 stycznia? Odpowiedź ministra edukacji rozwiewa wątpliwości. Czarnek: Nauka stacjonarna potrzebna jak tlen Magdalena Konczal

Nauka zdalna wraca do szkół. Data powrotu nauki zdalnej 123RF/ zdjęcie seryjne maximkabb

Nauka zdalna wróciła do szkół 20.12.2021 roku i potrwa do 9.01.2022 roku. Na początku grudnia odbyła się konferencja Ministerstwa Zdrowia ws. obostrzeń. Wielu rodziców zastanawiało się, czy nauka zdalna wróci do szkół. Okazało się, że tak. Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, chcąc zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w szkołach w okresie przedświątecznym i poświątecznym, w placówkach oświatowych wprowadzona została nauka zdalna. Kiedy będzie koniec nauki zdalnej? Czy nauka stacjonarna rozpocznie się już na początku przyszłego tygodnia? Minister edukacji zapewnia, że 10 stycznia nastąpi powrót dzieci do szkół.