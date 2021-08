"Nie bądźmy obojętni na zagrożenia" Spot Filmowy przygotowany przez policjantki z Inowrocławia

Zobacz wideo: Tak wygląda dzień przewodnika psa policyjnego w Bydgoszczy

Realizatorkami spotu, według przygotowanego scenariusza, są policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu: st. asp. Justyna Piątkowska i asp. szt. Izabella Drobniecka.

Zajmują się one szeroko profilaktyką, bo pozwala ona uczyć jak być bezpiecznym. Przedsięwzięcie filmowe zostało przygotowane przez Henryka Domagała, który jako nauczyciel klasy o profilu policyjnym z inowrocławskiego „Chemika”, angażuje się w to, co dotyczy poprawy bezpieczeństwa. W trosce właśnie o bezpieczeństwo, spot dotyka również osób z niepełnosprawnościami, które żyją wśród nas i pomimo pewnych zdrowotnych trudności, potrafią pomagać innym i to robią.